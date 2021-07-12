Осуждены участники захвата предприятий космической промышленности
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:26, 12 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Преображенский районный суд города Москвы вынес вердикт по делу о захвате оборонных предприятий ООО «Криор» и ЗАО «Химгазсервис». Владимир Курбатов (организатор преступной группы), Александр Токарев, Алексей Чилимкин и Бато Намнанов признаны виновными.
Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением ущерба в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенного имущества, совершенная организованной группой), — сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.
Преступники подделали документы и заняли позиции руководителей ООО «Криор» и ЗАО «Химгазсервис». Затем похитили акции и деньги НПО «Гелиймаш» — более 420 млн рублей. Похищенное легализовали через финансовые операции.
НПО «Гелиймаш» — важное предприятие для космической и оборонной промышленности.
Наши изделия работают на космодромах Байконур и Плесецк, востребованы структурами космических войск Минобороны России и «Рособоронэкспорта», — указано на сайте предприятия.
Ранее сообщалось, что сторона обвинения запросила до 12 лет тюрьмы, а обвиняемые вину не признали.