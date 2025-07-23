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23 июля 2025 в 16:00

Острый мед к мясу или сыру! Обалденный соус к ужину за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт перевернул мое представление о меде! Теперь всегда держу в холодильнике баночку этого ароматного чуда — идеально подходит к сырной тарелке, запеченной утке или дичи. Готовится за 10 минут, но настоящая магия происходит за 4 дня настаивания, когда все вкусы гармонично соединяются.

В стерильную банку выкладываем мелко порубленные стебли и корешки кинзы (тщательно промытые от песка!). Добавляем сок, отжатый из тертого имбиря (кусочек 3 см) — мякоть не используем. Режем 1 красный чили тонкими колечками (семена оставляем для остроты или убираем для мягкого варианта).

Цедру одного лайма тонко снимаем ножом, избегая белой горькой части. Сок выжимаем в банку. Заливаем 350 г жидкого меда (лучше акациевого), добавляем винный уксус и соль. Тщательно перемешиваем деревянной лопаткой.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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