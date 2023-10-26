Остеопат рассказал об опасных последствиях популярной позы «нога на ногу» Остеопат Животов: поза «нога на ногу» мешает свободной циркуляции крови

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Популярная поза «нога на ногу» опасна для здоровья, предупредил врач-остеопат Владимир Животов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что такое положение мешает свободной циркуляции крови в ногах и малом тазу. Кроме того, позвоночник постоянно находится в неправильной позиции, из-за чего возникает дискомфорт.

Под весом ноги вены и лимфатические сосуды сжимаются, что мешает свободной циркуляции крови в ногах и малом тазу. Кроме того, позвоночник находится в неправильной позиции, а верхняя нога может ощущать дискомфорт и онемение из-за пережатых под коленом нервов, — пояснил врач.

Он отметил, что такую позу люди часто принимают при внутренних проблемах или при перекосе скелета. Таким способом тело пытается разгрузить мышцы и связки. По словам врача, в 99% случаев привычка класть ногу на ногу говорит о сколиозе. В связи с этим следует обратиться к медикам, чтобы выявить проблему. Животов уточнил, что сколиоз связан со смещением костей черепа, вызванным родовой травмой. Во взрослом возрасте полностью избавиться от проблемы не получится, но улучшить ситуацию можно, заключил остеопат.

Травматолог Ольга Левченко ранее предупредила об опасности сидячей офисной работы. По ее словам, это чревато болями в спине и шее, ожирением и так называемым туннельным синдромом, который возникает из-за длительного использования клавиатуры и мыши.