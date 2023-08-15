Травматолог перечислила опасности офисной работы Травматолог Левченко назвала боли и ожирение опасностями офисной работы

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Сидячая офисная работа с неправильным положением тела приводит к различным проблемам со здоровьем, рассказала в беседе с aif.ru врач травматолог-ортопед Ольга Левченко. По ее словам, к «болезням офиса» относятся боли в спине и шее, ожирение и так называемый туннельный синдром.

Как пояснила врач, туннельный синдром обычно возникает из-за длительного использования клавиатуры и мыши, когда нервы в запястье сжимаются, вызывая боль, онемение и слабость в руках и пальцах. Поэтому нужно регулярно отвлекаться от компьютера и разминать запястья, а также пользоваться подставкой или подушкой под кисть для работы с мышью. При системном характере боли необходимо обратиться к врачу, который подберет бандаж для фиксации лучезапястного сустава.

Кроме того, по словам специалиста, длительное сидение в неправильной позе может привести к болям в спине, особенно в области поясницы, а также плеч и шеи. Для профилактики травматолог посоветовала использовать специальную подкладку под поясницу, которая обеспечит физиологический изгиб, или динамическую подушку на стул для оптимизации нагрузки на позвоночник. Также необходимо скорректировать положение монитора, приподняв его до уровня глаз, и не забывать о гимнастике шеи каждые 45 минут.

Еще одной «офисной болезнью» медик назвала напряжение глаз, их сухость и раздражение, что приводит к проблемам со зрением. Чтобы этого избежать, нужно установить правильное освещение на рабочем месте, избегая при этом максимальной яркости монитора.

Малоподвижный образ жизни способствует развитию варикозного расширения вен в ногах, продолжила эксперт. Предотвратить его поможет использование компрессионных чулков.

Ожирение, возникающее из-за недостатка физической активности, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, подчеркнула Левченко. Поэтому необходимо регулярно устраивать перерывы с небольшой зарядкой, а также отказаться от перекусов с шоколадом и печеньем. Вместо этого можно нарезать яблоко или морковь, либо взять с собой орехи.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что физкультурой необходимо заниматься три раза в неделю. По его словам, при таком темпе у организма будет возможность восстановиться и приспособиться к нагрузкам.