Хирург рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься физкультурой Хирург Умнов посоветовал три раза в неделю заниматься физкультурой

Фото: shutterstock.com

Физкультурой необходимо заниматься три раза в неделю, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, при таком темпе у организма будет возможность восстановиться и приспособиться к нагрузкам.

Оптимально физкультурой лучше заниматься три раза в неделю, так будет возможность полностью восстановиться после тренировки и приспособиться к увеличению нагрузок, — сказал Умнов.

Хирург подчеркнул, что физкультура полезна, так как задействуется весь опорно-двигательный аппарат, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, а также укрепляется мышечный и связочный каркас. Умнов также напомнил о важности кардионагрузок.

Не забывайте про кардио: бег или плавание — повышается устойчивость сердечно-сосудистой и дыхательной систем. На фоне тренировок организм вне зала способен выполнить больший объем работы и быстрее восстановиться, — отметил врач.

По его словам, особенно полезно плавание, поскольку современный человек ведет сидячий образ жизни, многократно повышая нагрузку на позвоночник, а в воде спина полностью расслабляется.

Важно кардио — 10–15 минут бега, упражнения на пресс, мышцы спины и груди. Не зацикливайтесь на одной мышце (бицепсе, например), а тренируйте все равномерно, — посоветовал медик.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что упражнение под названием «планка» может оказаться весьма полезным средством для профилактики и облегчения начальных стадий гипертонической болезни. Он отметил, что всегда высоко ценил физическую культуру, но упражнение «планка» раньше не входило в число его избранных, однако он зря недооценивал его.