Основателя «Артподготовки» включили в список террористов и экстремистов

https://static.news.ru/photo/69ff50f8-dbda-11ea-acd5-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мальцев Фото: AP/TAСС

Российский оппозиционер, основатель экстремистского националистического движения «Артподготовка» (запрещена на территории РФ) Вячеслав Мальцев включён в перечень террористов и экстремистов по решению Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Соответствующая информация представлена на сайте Росфинмониторинга.

Так, в июле 2017 года ФСБ проинформировала о том, что в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по причине публичных призывов к совершению экстремистской деятельности. Вскоре Мальцев уехал за рубеж, где и продолжил в Интернете «пропаганду насильственных действий».

Движение «Артподготовка» признали экстремистским в октябре 2017 года по решению Красноярского краевого суда, его деятельность запрещена в России. Сам же Мальцев был арестован заочно и объявлен в розыск. В ноябре 2018 года он заявил, что Франция предоставила ему политическое убежище. Уголовное дело также было возбуждено против пятерых его единомышленников: Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептя, Надежды Петровой и Андрея Толкачёва.

Согласно данным ФСБ, участники движения Мальцева планировали «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков».

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Петрова и Александр Свищев были объявлены в розыск и заочно арестованы по решению Лефортовского суда Москвы.