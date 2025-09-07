Осенние ошибки, которые губят будущий урожай: не повторяйте их

Осенние работы в саду и огороде закладывают основу для будущего урожая, и ошибки, допущенные в этот период, могут свести на нет все усилия дачника. Неправильная подготовка почвы, несвоевременная обрезка и недостаточная защита растений от зимних холодов — основные причины плохого урожая. Понимание этих типичных промахов позволяет избежать их и создать оптимальные условия для успешной зимовки и весеннего роста.

Первая ошибка — пренебрежение уборкой растительных остатков, что приводит к размножению вредителей и болезней. Вторая — отсутствие осеннего внесения удобрений, лишающее растения необходимых питательных веществ для зимовки. Третья — неправильная влагозарядка деревьев и кустарников, либо ее полное отсутствие, что приводит к вымерзанию корневой системы. Эти недочеты ослабляют растения и снижают их способность к плодоношению в следующем сезоне.

