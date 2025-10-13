Осень сделала этот пирог моим любимым — готовлю согревающую вкусноту для холодных вечеров

Грибной пирог с курицей и овощами представляет собой сытное и ароматное блюдо для семейной трапезы. Это сочетание отличается нежным тестом и сочной начинкой с насыщенным грибным вкусом. Гармония лесных грибов, куриного филе и свежих овощей создает полноценное блюдо, идеальное для осеннего меню.

Для приготовления потребуется: для теста — 150 г цельнозерновой муки, 50 г кукурузной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 яйца, 2 ст. л. йогурта, 30 мл оливкового масла; для начинки — 300 г белых грибов, 200 г вареной курицы, 200 г лука, 200 г моркови, 20 г зеленого лука, соль, перец. Лук и морковь тушат до мягкости, добавляют разобранную на волокна курицу. Отдельно обжаривают грибы и соединяют с овощной смесью. Для теста яйца взбивают с йогуртом и маслом, добавляют просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую начинку смешивают с тестом и зеленым луком. Выпекают при 180 градусах 40-50 минут.

