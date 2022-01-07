Оружие станет повышенным источником опасности в России в 2022 году

В 2022 году в России вступит в силу новый закон об оружии, в соответствии с которым огнестрельное оружие будет считаться источником повышенной опасности. Федеральный закон вступит в силу 29 июня 2022 года. Ранее такой нормы в российском законодательстве не было. Также важным аспектом нового закона станет то, что владелец оружия должен будет сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия, об этом со ссылкой на закон сообщает РИА Новости.

Об утрате или хищении оружия <...> лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, — говорится в документе.

Ранее в России случилось несколько резонансных историй, связанных со стрельбой в школах. В мае 2021 года в гимназии № 175 Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. В результате стрельбы девять человек погибли, 23 человека пострадали. Стрелок был арестован.

В сентябре прошлого года студент Пермского университета начал стрельбу на территории одного из корпусов вуза. Погибли шесть человек и более 40 пострадали.