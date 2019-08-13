https://static.news.ru/photo/e9da22e6-bdca-11e9-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отказ мэрии Москвы в согласовании нового митинга за честные выборы, запланированного на 17 августа, является незаконным, считают организаторы мероприятия. Они направили соответствующее письмо главе департамента региональной безопасности Василию Олейнику.

В тексте документа, опубликованного в Facebook главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева, говорится, что заявка была подана в соответствии с действующими нормами. Для мероприятия в формате встречи с избирателями предусмотрено уведомление за пять дней, и эти сроки были соблюдены.

Вопрос: кому нужны политические репрессии, продолжающиеся в Москве? — отметил политик.

Он уверен, что городская администрация пытается вывести протест граждан из законного поля.

Ранее, как писал News.ru, Морев рассказал, что власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. В мэрии посчитали, что сроки для подачи уведомления о публичном мероприятии прошли, так как закон устанавливает десятидневный срок.

Политик отметил, что согласно действующим нормам, муниципальные депутаты могут уведомлять об акции в формате встречи с избирателями не позднее чем за пять дней до мероприятия. Кроме того, он уже получал согласование от мэрии на митинг 17 августа по заявке, поданной за шесть дней до мероприятия.