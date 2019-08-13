Отказ мэрии Москвы в согласовании нового митинга за честные выборы, запланированного на 17 августа, является незаконным, считают организаторы мероприятия. Они направили соответствующее письмо главе департамента региональной безопасности Василию Олейнику.
В тексте документа, опубликованного в
Вопрос: кому нужны политические репрессии, продолжающиеся в Москве? — отметил политик.
Он уверен, что городская администрация пытается вывести протест граждан из законного поля.
Ранее, как писал News.ru, Морев рассказал, что власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. В мэрии посчитали, что сроки для подачи уведомления о публичном мероприятии прошли, так как закон устанавливает десятидневный срок.
Политик отметил, что согласно действующим нормам, муниципальные депутаты могут уведомлять об акции в формате встречи с избирателями не позднее чем за пять дней до мероприятия. Кроме того, он уже получал согласование от мэрии на митинг 17 августа по заявке, поданной за шесть дней до мероприятия.