https://static.news.ru/photo/caf30226-cce3-11e9-a55b-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Осуждённому, отбывавшему наказание в исправительной колонии Оренбургской области, придётся заплатить за своё содержание в учреждении из-за отказа работать.

Мужчина находился в колонии № 9 посёлка Акбулак с апреля 2017 года по март 2018-го, но в отличие от других заключённых не трудился. После перевода в другое исправительное учреждение бывшее начальство обратилось в суд, чтобы взыскать потраченные на него средства.

Руководство колонии № 9 указало в иске, что в течение всего срока пребывания обеспечивало мужчину личным спальным местом, одеждой, средствами гигиены, коммунально-бытовыми услугами и питанием. По закону эти расходы оплачиваются из средств на лицевом счёте осуждённого или из его зарплаты.

Достаточной суммы на его лицевом счёте для возмещения расходов не имеется, — пояснили « Российской газете » в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга, уточнив, что теперь мужчине придётся заплатить за своё содержание.

По данным УФСИН России, на содержание одного осуждённого российская казна ежегодно тратит около 60 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что Минюст России разработал проект постановления правительства, которым предлагает изменить нормы обеспечения питанием осуждённых к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств. Документ направлен на совершенствование организации питания в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года.