Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 15:43

Орехово-сливовый восторг: этот зефир стал для меня открытием — нежнейший десерт, который легко готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я долго искал тот самый рецепт зефира, который удивил бы и вкусом, и текстурой, и вот нашел его. Сочетание нежной сливовой сладости и хрустящих орехов кажется неожиданным, но работает идеально. Теперь это мой любимый десерт для вечернего чая — он получается таким воздушным, что просто тает во рту.

Для зефира я беру: 120 г сливового пюре, 150 г сахара, 6 г агар-агара, 60 г воды, 40 г белков, 40 г сахара, немного лимонной кислоты и 20 г рубленых грецких орехов. Сначала я смешиваю в сотейнике воду, агар-агар, сливовое пюре и сахар, довожу до кипения и варю 4 минуты, постоянно помешивая.

Параллельно взбиваю белки миксером на средних оборотах. Когда они начинают пениться, постепенно добавляю сахар с лимонной кислотой. Увеличиваю скорость и взбиваю до стойких пиков. Аккуратно вливаю горячий сироп во взбивающийся белок, снова увеличиваю скорость и взбиваю около минуты до загустения. Вмешиваю мелко порубленные орехи. Перекладываю массу в кондитерский мешок и отсаживаю зефир в виде завитков. Оставляю на 12–24 часа для стабилизации. Готовый зефир иногда посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Ужин султана за 20 минут — этот рецепт влюбил меня в рыбу: готовим минтай по-турецки
Общество
Ужин султана за 20 минут — этот рецепт влюбил меня в рыбу: готовим минтай по-турецки
Постоянно хочется соленого? Возможно, это тревожный звоночек от организма
Здоровье/красота
Постоянно хочется соленого? Возможно, это тревожный звоночек от организма
Вкуснее «Наполеона». Армянский торт «Микадо» — сочный, нежный и невесомый!
Общество
Вкуснее «Наполеона». Армянский торт «Микадо» — сочный, нежный и невесомый!
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
Семья и жизнь
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
еда
десерты
рецепты
зефир
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Виктория Бекхэм избавилась от силиконовых имплантов ради одной цели
Четыре украинских беспилотника взорвались в небе над российскими регионами
Варшава содрогнулась от массовой акции протеста
Гурьевская каша: готовим старинный царский десерт XIX века у себя на кухне
Только один человек выжил при столкновении катера с кораблем на реке Ангаре
В Сети опубликовали фото разрушений на Днепрогэс после взрывов
Азу с тушенкой: бюджетная версия любимого татарского блюда
Финляндия закрывает больницы ради помощи Украине
Чиновника задержали по подозрению в получении 1 млн рублей
Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону
Загадочная смерть криптоблогера Кудо: что известно, связь с ГУР Украины
Во Франции лидер «Республиканцев» отказался войти в правительство
Известный писатель закончил мемуары и умер
Кардиолог назвала три опасные ошибки, повышающие риск инфаркта
В российском посольстве озвучили новые пограничные правила Норвегии
Украинские дроны атаковали донецкий парк с людьми
В Госдуме раскрыли, каким может быть новое секретное оружие России
Россиянам сообщили, кто получит повышенную пенсию в ноябре
«Цель несложная»: в ГД объяснили, почему России не стоит бояться Tomahawk
В Москве при загадочных обстоятельствах погиб итальянский профессор
Дальше
Самое популярное
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.