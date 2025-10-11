Орехово-сливовый восторг: этот зефир стал для меня открытием — нежнейший десерт, который легко готовить

Орехово-сливовый восторг: этот зефир стал для меня открытием — нежнейший десерт, который легко готовить

Я долго искал тот самый рецепт зефира, который удивил бы и вкусом, и текстурой, и вот нашел его. Сочетание нежной сливовой сладости и хрустящих орехов кажется неожиданным, но работает идеально. Теперь это мой любимый десерт для вечернего чая — он получается таким воздушным, что просто тает во рту.

Для зефира я беру: 120 г сливового пюре, 150 г сахара, 6 г агар-агара, 60 г воды, 40 г белков, 40 г сахара, немного лимонной кислоты и 20 г рубленых грецких орехов. Сначала я смешиваю в сотейнике воду, агар-агар, сливовое пюре и сахар, довожу до кипения и варю 4 минуты, постоянно помешивая.

Параллельно взбиваю белки миксером на средних оборотах. Когда они начинают пениться, постепенно добавляю сахар с лимонной кислотой. Увеличиваю скорость и взбиваю до стойких пиков. Аккуратно вливаю горячий сироп во взбивающийся белок, снова увеличиваю скорость и взбиваю около минуты до загустения. Вмешиваю мелко порубленные орехи. Перекладываю массу в кондитерский мешок и отсаживаю зефир в виде завитков. Оставляю на 12–24 часа для стабилизации. Готовый зефир иногда посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.