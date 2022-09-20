Момент смертельного ДТП с участием Пускепалиса попал на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

В Сети появилась видеозапись смертельного ДТП, в котором погиб актер Сергей Пускепалис. На кадрах видно, как автомобиль с артистом заносит на повороте, в результате чего транспортное средство Пускепалиса задевает ехавшую навстречу фуру, а потом сталкивает в лоб еще с одной.

Инцидент произошел 20 сентября примерно в 11:00 на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославля. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, один человек госпитализирован. Актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким Сергея Пускепалиса. Он сказал, что артист был хорошим и веселым человеком.

По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, гибель Пускепалиса — невосполнимая потеря для отечественной культуры. Он подчеркнул, что жизнь артиста является примером «преданности призванию и большой самоотдачи делу». Политик напомнил, что покойный принимал активное участие в работе СРЗП. Кроме того, Пускепалис входил в центральный совет партии.