Опубликован список звезд, которых предложили лишить имущества в России Бородин: Ахеджакову и Пугачеву нужно лишить имущества в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить имущества в России актрису Лию Ахеджакову и певицу Аллу Пугачеву. В беседе с NEWS.ru политик назвал артисток «рьяными предателями и русофобами». По его словам, если знаменитости продолжат дискредитировать РФ, то он будет требовать привлечения их к ответственности.

Самые рьяные предатели, русофобы — Ахеджакова и Пугачева. Как минимум в отношении этих двоих персонажей нужно закон применять. Мы будем наблюдать, если они будут снова дискредитировать СВО, будем просить, чтобы их привлекали к ответственности. Ахеджакова желала победы Украины. Под этот закон она попадает, жалко он не был принят раньше, — заявил Бородин.

Также глава ФПБК напомнил, что ранее был конфискован коттеджный поселок Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, в котором располагается дом Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что закон о конфискации имущества за дискредитацию России заработал, он положительно оценил принятие проекта Госдумой.

Закон о конфискации заработал. Ходорковский уже пострадал с недвижимостью. У него изъяли коттеджный поселок. Если названые мной люди будут продолжать дискредитировать нашу страну, будем просить, чтобы у них на территории РФ изымали недвижимость и привлекали к ответственности. Я считаю, Госдума сделала правильно, президент отреагировал. Давно это должно было случиться. В других странах все это работает, а мы к этим русофобам лояльно относимся. Пора заканчивать с пятой колонной и ставить в этом вопросе жирную точку, — заключил общественник.

Ранее Бородин призвал добиться от дружественных России стран запрета на посещение их территории артистами, оскорбляющими РФ. В качестве примера он привел решение властей ОАЭ закрыть въезд для рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).