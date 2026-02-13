Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 09:46

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не менее 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов опроса ФОМ. 80% респондентов одобряют деятельность главы государства.

Также, согласно опросу, 52% россиян положительно оценивают работу правительства. Кроме того, 56% заявили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо. Среди политических партий наибольшей поддержкой пользуется «Единая Россия» (40%), следом идут КПРФ (10%) и ЛДПР (8%). Опрос провели с 6 по 8 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что около 92% опрошенных россиян считают, что искусственный интеллект не сможет заменить государственных служащих. Он отметил, что сопереживание — уникальная человеческая черта, которую ИИ не сможет воспроизвести.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (54%) считают, что курс доллара этой весной вырастет до 89 рублей. Согласно последнему исследованию, уверенность граждан в своей способности предсказать курс снизилась. Если в январе 2025 года дать краткосрочный прогноз могли 60% опрошенных, то сейчас — лишь каждый второй.

Россия
Владимир Путин
опросы
россияне
ФОМ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Запорожье 13 февраля: удары по колоннам, сотни трупов
Жителя Башкирии арестовали за оскорбительные надписи в адрес участника СВО
Лукашенко посетил военный полигон в Белоруссии
Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году
Затор образовался на МЦД-2 по техническим причинам
Книжный сервис выяснил, какая пара покорила российских читателей
Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 13 февраля: вынос сотни солдат, бои в Купянске
Власти выявили тревожные недочеты после стрельбы в техникуме
Раскрыто состояние пострадавших после налета БПЛА на Волгоградскую область
Военэксперт увидел странности в ракетном ударе ВСУ по России
Удары по Украине сегодня, 13 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Названо время, за которое ребенок рискует переохладиться в машине
Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве
В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам
Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада
Депутат призвал радикально ужесточить наказание за вовлечение в секты
Суд в Кузбассе отправил под стражу экс-сотрудника СК
Экипаж ДПС прорвал пробку и довез мать с задыхающимся сыном до больницы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.