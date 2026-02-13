Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Не менее 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов опроса ФОМ. 80% респондентов одобряют деятельность главы государства.

Также, согласно опросу, 52% россиян положительно оценивают работу правительства. Кроме того, 56% заявили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо. Среди политических партий наибольшей поддержкой пользуется «Единая Россия» (40%), следом идут КПРФ (10%) и ЛДПР (8%). Опрос провели с 6 по 8 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что около 92% опрошенных россиян считают, что искусственный интеллект не сможет заменить государственных служащих. Он отметил, что сопереживание — уникальная человеческая черта, которую ИИ не сможет воспроизвести.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян (54%) считают, что курс доллара этой весной вырастет до 89 рублей. Согласно последнему исследованию, уверенность граждан в своей способности предсказать курс снизилась. Если в январе 2025 года дать краткосрочный прогноз могли 60% опрошенных, то сейчас — лишь каждый второй.