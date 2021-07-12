Опрос: каждый третий россиянин тратит на соцсети больше трёх часов в день

Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что почти каждый третий россиянин (29%) тратит на социальные сети и мессенджеры больше трёх часов в день. При этом большинство из них — молодые люди (72%). Об этом говорится на сайте центра.

Среди российской аудитории социальных сетей и мессенджеров почти каждый третий (29%) тратит на них более трёх часов в день (72% среди 18–24-летних), 16% — от двух до трёх часов, 25% — один-два часа в день, 19% — полчаса, а 9% — менее получаса, — говорится в сообщении.

Что же касается пожилых людей, которые любят посидеть в социальных сетях, то таких меньшинство — только 15% россиян в возрасте от 60 лет тратят на порталы более трёх часов в день. Как правило, люди в соцсетях узнают последние новости о событиях в мире, часть следит за политической обстановкой, другие занимаются самообразованием, ещё часть пользователей предпочитает обращать внимание на юмористический контент. Реже всего люди ищут в соцсетях различные рецепты для приготовления блюд.

Ранее ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к суррогатному материнству. Согласно опросу, почти все россияне (87%) в той или иной степени знают о суррогатном материнстве. Большинство считают это допустимым.