Опрос: 22% россиян никогда не пользовались Интернетом

https://static.news.ru/photo/c31760de-9c1c-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался Интернетом. Свыше двух третей участников опроса последний раз были в Сети в течение последних 24 часов, рассказали сотрудники фонда «Общественное мнение».

Ещё 4% респондентов признались, что были онлайн один раз за последние семь дней, 1% — в последний месяц, 1% — в последние три месяца, 1% — в последние полгода, 2% — более года назад, пишет РИА Новости.

Половина (51%) опрошенных используют персональный компьютер или гаджеты для Интернета, 27% — только мобильные системы и 21% — «сидят» в Сети только дома.

Большинство опрошенных граждан РФ считает, что за месяц самоизоляции они столкнулись с главной сложностью ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По их словам, тяжелее всего переживать недостаток живого общения.

На нехватку личных контактов сетовали 56% респондентов, из них каждых третий восполняет её с помощью гаджетов, ещё 26% уверены, что никакой Интернет не может заменить очную встречу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период.