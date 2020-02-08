https://static.news.ru/photo/663a8ae6-4bed-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Однокомнатная квартира в Южном Бутове со стоимостью аренды 24 тысячи рублей в месяц стала самым дешёвым съёмным жильём в Москве в феврале 2020 года.

Такие данные «Интерфаксу» предоставили эксперты организации «Инком-Недвижимость». Квартира за 24 тысячи расположена на 2-м этаже 18-этажного панельного дома на улице Захарьинские Дворики. Её площадь — 38 кв. м.

Вторым по дешевизне отдельным арендным жильём стал объект на улице Адмирала Лазарева в том же Южном Бутове. За эту однокомнатную квартиру площадью 42 кв. м на 8-м этаже 12-этажного дома хозяева просят 25 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась «однушка» на Челябинской улице в районе Ивановское на востоке Москвы — эту квартиру площадью 40 кв. м можно снять за 26 тысяч рублей в месяц.

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