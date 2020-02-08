Однокомнатная квартира в Южном Бутове со стоимостью аренды 24 тысячи рублей в месяц стала самым дешёвым съёмным жильём в Москве в феврале 2020 года.
Такие данные «Интерфаксу»
Вторым по дешевизне отдельным арендным жильём стал объект на улице Адмирала Лазарева в том же Южном Бутове. За эту однокомнатную квартиру площадью 42 кв. м на 8-м этаже 12-этажного дома хозяева просят 25 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась «однушка» на Челябинской улице в районе Ивановское на востоке Москвы — эту квартиру площадью 40 кв. м можно снять за 26 тысяч рублей в месяц.
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