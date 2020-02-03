https://static.news.ru/photo/a1665bc6-46bc-11ea-8979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 году ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.

Больше всего кредитов было выдано в Москве — 80,8 тысячи, на втором месте — Московская область с 71,4 тысячи, третье место — Санкт-Петербург с 64 тысячами кредитов. Среди регионов-лидеров также находятся Тюменская область — 52,6 тысячи, Башкортостан — 46,2 тысячи и Татарстан — 44,1 тысячи. Прирост получения кредитов был зафиксирован в Крыму и Чечне.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал недвижимости ЦИАН, каждый год средняя сумма кредита увеличивается примерно на 100 тысяч рублей, в 2019 году она составляла 2,24 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о предложении Совета Федерации выдавать многодетным семьям льготную ипотеку на вторичное жильё. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме первому вице-премьеру Андрей Белоусову заявил о необходимости усовершенствовать меры поддержки семей. По его словам, программа может действовать для регионов Дальневосточного федерального округа без оговорок на сельскую местность. Меры поддержки на покупку жилья на вторичном рынке также можно распространить для всех регионов, отмечается в письме.