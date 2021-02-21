Эксперт указал на опасность совместного использования аккаунтов

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Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях, получившее последнее время большое распространение, может быть небезопасно. Об этом заявил специалист по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Общая учётная запись в сервисах для просмотров фильмов или облачных хранилищах помогает людям экономить, но источник риска лежит не в виртуальном пространстве, а в человеческих взаимоотношениях, которые могут измениться со временем.

По мнению эксперта, которое приводит радио Sputnik, у каждого пользователя должен быть отдельный аккаунт, особенно в случаях, когда речь идёт о личной жизни или бизнес-интересах. И даже в случае наличия коллективного аккаунта, некоторые данные можно сделать конфиденциальными.

Во многих публичных сервисах хранения данных есть возможность настроить политику конфиденциальности каждой папки, где-то ограничить доступ, а где-то открыть, — напомнил Седов.

При этом для хранения более важных данных следует выбирать специальные платные сервисы, считает эксперт.

Если же человеку случается использовать личные данные при пользовании общественными электронными средствами — например, в интернет-кафе — здесь следует быть особенно внимательными. На компьютере нужно использовать режим анонимности, который не сохраняет никакие данные, а также нужно почистить историю браузера.

Это элемент цифровой культуры, вы же не оставляете за собой мусор в гостях, — подчеркнул Олег Седов.

Ранее исследователи из Великобритании спрогнозировали наступление в ближайшие столетия цифрового апокалипсиса планетарного масштаба, который будет спровоцирован резким увеличением объёма данных. Об этом пишет NEWS.ru.