Британские учёные предрекли человечеству цифровой апокалипсис

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Исследователи из Великобритании прогнозируют наступление в ближайшие столетия цифрового апокалипсиса планетарного масштаба, который будет спровоцирован резким объёмом данных.

Хранение большого количества информации требует большого объёма энергии для хранения, поэтому примерно через полтора века количество битов может сравнится с числом атомов Земли (при условии, что человечество будет увеличивать объём данных на 50% ежегодно). Для обработки этих данных потребуется невероятно количество энергии, а нехватка её и приведёт в итоге к цифровому коллапсу.

В связи с этим учёные призвали приравнять цифровой контент к материи и относиться к нему так же экономно, как к газу, нефти и жидкости.