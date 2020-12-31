Российскую угрозу увидели в пророчестве Нострадамуса на 2021 год про зомби

https://static.news.ru/photo/ec395326-4c4a-11eb-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Французский фармацевт и алхимик Мишель де Нотрдам, более известный под именем Нострадамус, оставил потомкам несколько предсказаний на 2021 год. Он жил в XVI веке (1503-1566). По его мнению, в эти 12 месяцев мир подвергнется нашествию «полуживых» людей. Иными словами, философ предрёк планете зомби-апокалипсис.

Однако журналисты прочитали это так: «Русский учёный создаст биологическое оружие, разработает вирус, который сможет превратить человечество в ходячих мертвецов, и все быстро вымрут», пишет газета The Sun.

Печальные времена грядут. Пострадает каждый, преисполненный достоинства <...> Отцы и матери умрут в бесконечной тоске. Женщины обратятся в траур, придёт Чума, и всему миру настанет конец — цитирует портал Нострадамуса.

Кроме того, француз «обещает» в 2021 году небывалые магнитные бури, способные серьёзно навредить Земле, а также небывалое наводнение, которое «поглотит землю».

Журналист и летописец Ванги Сергей Косторной рассказал о прогнозе прорицательницы на 2021 год. Он подчеркнул, что в следующем году человечество ждут очередные испытания. Во время шоу «На самом деле» Косторной сообщил, что всё сказанное изрекла сама Ванга. Так, некоторым регионам мира грозит крупное наводнение. По его словам, стихийное бедствие способно принести с собой болезни. Кроме того, в 2021-ом возможны локальные войны в странах Латинской Америки.

Также племянник Ванги Стоян Стоянов и её невестка Здравка Янева в эфире программы «Новые русские сенсации» в декабре прошлого года озвучили предсказания, для которых «настало время». Европу будут сотрясать социальные катаклизмы, связанные со столкновениями разных культур и наплывом мигрантов. Во всём мире в первом полугодии начнётся финансовый кризис, но Россия с ним успешно справится, писал NEWS.ru.