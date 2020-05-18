Оплату общедомовых расходов предложили включить в тариф на ЖКУ

Оплату ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, могут включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачиваемые жильцами. С такой законодательной инициативой выступил парламент Северной Осетии, законопроект внесён в Государственную дума.
Как сказано в пояснительной записке к документу, существующая система оплаты общедомовых нужд (ОДН) непрозрачна и «является источником социальной напряжённости в стране», что приводит к росту числа жалоб со стороны граждан.
При этом поставщики коммунальных услуг требуют платы с управляющих компаний и ТСЖ, которые не имеют права администрировать расчёты за ОДН, а это приводит к банкротству компаний и судебным тяжбам.
Авторы законопроекта утверждают, что в случае его принятия стоимость тарифов ЖКУ вырастет не более чем на 1,5%,
Новая система оплаты позволит учесть интересы жильцов многоквартирных домов, поставщиков коммунальных услуг, управляющих компании и ТСЖ, считают в парламенте Северной Осетии. Там также отмечают, что новая норма позволит отказаться от установки дорогостоящих общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов.
Ранее, как писал NEWS.ru, Госдума поддержала инициативу Минстроя о снижении максимальной доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ до 15% от общего дохода семьи.
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