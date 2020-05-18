Оплату общедомовых расходов предложили включить в тариф на ЖКУ

https://static.news.ru/photo/bb4d5472-99af-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплату ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, могут включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачиваемые жильцами. С такой законодательной инициативой выступил парламент Северной Осетии, законопроект внесён в Государственную дума.

Как сказано в пояснительной записке к документу, существующая система оплаты общедомовых нужд (ОДН) непрозрачна и «является источником социальной напряжённости в стране», что приводит к росту числа жалоб со стороны граждан.

При этом поставщики коммунальных услуг требуют платы с управляющих компаний и ТСЖ, которые не имеют права администрировать расчёты за ОДН, а это приводит к банкротству компаний и судебным тяжбам.

Авторы законопроекта утверждают, что в случае его принятия стоимость тарифов ЖКУ вырастет не более чем на 1,5%, передаёт ТАСС. Это, как сказано в пояснениях к документу, значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН.

Новая система оплаты позволит учесть интересы жильцов многоквартирных домов, поставщиков коммунальных услуг, управляющих компании и ТСЖ, считают в парламенте Северной Осетии. Там также отмечают, что новая норма позволит отказаться от установки дорогостоящих общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Госдума поддержала инициативу Минстроя о снижении максимальной доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ до 15% от общего дохода семьи.