Оперштаб объяснил различия с данными Росстата по смертям от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2567d92-d8e7-11ea-a9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистика оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции учитывает только те летальные случаи, в которых коронавирус является основной причиной смерти.

Об этом ТАСС рассказали в самом оперштабе, комментируя различие данных с Росстатом. Отмечается, что по данным Росстата, число пациентов с COVID-19, умерших в июне, составило 1 917. В то же время оперативный штаб сообщал о 4681 летальном исходе.

В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти, — цитирует агентство сообщение штаба.

В опершатбе добавили, что разница в цифрах возникает при подсчете. Так, согласно Росстату непосредственно от COVID-2019 скончались5 448 человек (оперштаб заявил о 4681 человеке).

Однако, отметили в оперштабе, в статистику Росстата вошли и те пациенты, у которых развитие иных болезней и осложнения, ускорили смерть пациента — 1 399 человек. Кроме того, ещё у 3 481 скончавшихся вирус был диагностирован, но никак не повлиял на наступление смерти. При этом у 1 589 скончавшихся, не смотря на наличие инфекции точная причина смерти не выявлена.

Как писал NEWS.ru, почти 173 тыс. человек умерли в России в мае 2020 года, что на 11,9% больше, чем в мае 2019 года. По словам главы Росстата Павла Малкова, наибольший прирост смертности был отмечен в регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом.

По словам главы Росстата, коронавирус в мае стал первичной причиной смерти 5644 россиян, ещё в 1800 случаях он предполагался в качестве основной причины, «но ещё не завершены все анализы». Всего в регионах за этот месяц умерли 12 452 человека с диагностированным коронавирусом, причём в 3478 случаях COVID-19 никак не повлиял на приближение смерти.