Опасная привычка на кухне: какие продукты нельзя готовить в мультиварке и как избежать ошибок, которые совершают почти все

Мультиварка здорово выручает, когда нет времени стоять у плиты, и кажется, что в нее можно положить что угодно. Я сама раньше так думала, пока не узнала, что некоторые продукты в этом приборе готовить небезопасно. Закрытая крышка и особый режим нагрева иногда работают не в нашу пользу.

В первую очередь осторожность нужна с мясом. Магазинное мясо нередко содержит антибиотики и другие добавки. При варке на плите часть вредных веществ уходит с пеной и паром, а в мультиварке они остаются внутри бульона. Если все же готовите мясо в чаше, после закипания обязательно слейте первый бульон и залейте свежую воду.

Та же проблема касается овощей и фруктов. В кожуре и мякоти могут быть пестициды и удобрения, которые в закрытом пространстве никуда не деваются. Перед готовкой продукты лучше замочить в холодной воде и обязательно очистить кожуру. После такой подготовки мультиварка будет безопасной помощницей, а не источником лишних рисков.

