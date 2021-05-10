Опасений не вызывает: как омского министра искали на глазах у всей страны

Пропавший в Омской области глава регионального Минздрава Александр Мураховский спустя три дня сам вышел к поисковикам. Его состояние опасений не вызывает. Как на глазах у всей страны искали омского чиновника — в материале NEWS.ru.
7 мая Александр Мураховский поехал на охоту и связь с ним была в дальнейшем потеряна. В поисках участвовали Росгвардия, полиция, спасатели МЧС, местные жители и поисковые волонтёрские отряды организаций «Лиза Алерт» и «Доброспас». К операции были подключены в том числе летающие беспилотники. Его исчезновение стало одной из главных тем российских новостей и породило конспирологические теории в связи с тем, что до недавнего назначения на нынешний пост Мураховский возглавлял больницу, где лечился оппозиционер Алексей Навальный до отправки в Германию.
Евгений Софийчук/ТАСС
Утром по московскому времени 10 мая Мураховскй вышел из леса в районе села Баслы.
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района, — сообщили РБК в пресс-службе правительства Омской области.
То же самое подтвердило и местное управление МВД.
В результате совместных поисковых мероприятий, организованных сотрудниками УМВД России по Омской области совместно с Росгвардией, МЧС и волонтёрами, сегодня в 14:30 часов по местному времени установлено местонахождение Мураховского А. Г., разыскиваемого на территории Большеуковского района Омской области. Из села Баслы он доставляется в районную больницу, — объявило ведомство в отдельном пресс-релизе.
Телеканал «Дождь» смог связаться с женой Мураховского, которая сообщила журналистам, что уже разговаривала с ним по телефону и сделала вывод о том, что он не понимает масштаб шумихи и поисковой операции, вызванный его пропажей.
Первоначально после пропажи министра поступали обрывочные сообщения о том, что с охотничьей базы у деревни Поспелово Большеуковского района около 16 часов 7 мая выехал на квадроцикле 49-летний охотник, житель Омска, после чего перестал выходить на связь. Его друзья пошли на поиски, пытаясь найти пропавшего вечером и ночью на 8 мая. На следующий день в 13:50 они всё же сообщили об исчезновении человека в службу спасения и полицию.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анонимные источники в местном правительстве сообщали СМИ, что пропал именно министр здравоохранения. Позже они добавили, что в болоте в лесном массиве был найден квадроцикл, на котором Александр Мураховский и отправился на охоту. Ещё днём 9 мая официально пропажа чиновника не подтверждалась.
В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков,— сообщало управление МВД по Омской области.
На вопросы журналистов ведомство отвечало, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что исчез именно тот, чьё имя называют СМИ, в том числе федеральные. Министерство здравоохранения области, МЧС, Следственный комитет и даже местные поисково-спасательные отряды отказывались называть имя пропавшего, предлагая получить информацию в полиции. Официально о том, что ведутся поиски Александра Мураховского, было заявлено МВД только к вечеру 9 мая.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мураховский стал министром в ноябре 2020 года, сменив в должности Ирину Солдатову. Последнюю уволили после акции протеста бригад скорой помощи, которые привезли к зданию министерства двух пожилых пациентов с коронавирусом и сильным поражением лёгких, заявив, что им некуда их больше везти из-за нехватки мест в стационарах. После этого Минздрав РФ инициировал в Омске проверку.
До назначения Мураховский был главврачом омской больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года доставляли Алексея Навального. Тогда Мураховский заявлял, что по итогам исследования его состояния врачи исключают версию отравления оппозиционера.
Ранее в 2021 году умерли бывший заместитель Александра Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев.