Опасений не вызывает: как омского министра искали на глазах у всей страны

Пропавший в Омской области глава регионального Минздрава Александр Мураховский спустя три дня сам вышел к поисковикам. Его состояние опасений не вызывает. Как на глазах у всей страны искали омского чиновника — в материале NEWS.ru.

7 мая Александр Мураховский поехал на охоту и связь с ним была в дальнейшем потеряна. В поисках участвовали Росгвардия, полиция, спасатели МЧС, местные жители и поисковые волонтёрские отряды организаций «Лиза Алерт» и «Доброспас». К операции были подключены в том числе летающие беспилотники. Его исчезновение стало одной из главных тем российских новостей и породило конспирологические теории в связи с тем, что до недавнего назначения на нынешний пост Мураховский возглавлял больницу, где лечился оппозиционер Алексей Навальный до отправки в Германию.

Евгений Софийчук/ТАСС

Утром по московскому времени 10 мая Мураховскй вышел из леса в районе села Баслы.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района, — сообщили РБК в пресс-службе правительства Омской области.

То же самое подтвердило и местное управление МВД.

В результате совместных поисковых мероприятий, организованных сотрудниками УМВД России по Омской области совместно с Росгвардией, МЧС и волонтёрами, сегодня в 14:30 часов по местному времени установлено местонахождение Мураховского А. Г., разыскиваемого на территории Большеуковского района Омской области. Из села Баслы он доставляется в районную больницу, — объявило ведомство в отдельном пресс-релизе.

Телеканал «Дождь» смог связаться с женой Мураховского, которая сообщила журналистам, что уже разговаривала с ним по телефону и сделала вывод о том, что он не понимает масштаб шумихи и поисковой операции, вызванный его пропажей.

Первоначально после пропажи министра поступали обрывочные сообщения о том, что с охотничьей базы у деревни Поспелово Большеуковского района около 16 часов 7 мая выехал на квадроцикле 49-летний охотник, житель Омска, после чего перестал выходить на связь. Его друзья пошли на поиски, пытаясь найти пропавшего вечером и ночью на 8 мая. На следующий день в 13:50 они всё же сообщили об исчезновении человека в службу спасения и полицию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимные источники в местном правительстве сообщали СМИ, что пропал именно министр здравоохранения. Позже они добавили, что в болоте в лесном массиве был найден квадроцикл, на котором Александр Мураховский и отправился на охоту. Ещё днём 9 мая официально пропажа чиновника не подтверждалась.

В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков, — сообщало управление МВД по Омской области.

На вопросы журналистов ведомство отвечало, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что исчез именно тот, чьё имя называют СМИ, в том числе федеральные. Министерство здравоохранения области, МЧС, Следственный комитет и даже местные поисково-спасательные отряды отказывались называть имя пропавшего, предлагая получить информацию в полиции. Официально о том, что ведутся поиски Александра Мураховского, было заявлено МВД только к вечеру 9 мая.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мураховский стал министром в ноябре 2020 года, сменив в должности Ирину Солдатову. Последнюю уволили после акции протеста бригад скорой помощи, которые привезли к зданию министерства двух пожилых пациентов с коронавирусом и сильным поражением лёгких, заявив, что им некуда их больше везти из-за нехватки мест в стационарах. После этого Минздрав РФ инициировал в Омске проверку.

До назначения Мураховский был главврачом омской больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года доставляли Алексея Навального. Тогда Мураховский заявлял, что по итогам исследования его состояния врачи исключают версию отравления оппозиционера.

Ранее в 2021 году умерли бывший заместитель Александра Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев.