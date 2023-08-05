Биолог рассказала, чем грозит возможный разлив нефти в Черном море Биолог Курбатова: разлив нефти в Черном море грозит мутациями у новорожденных

Фото: Tang Ke/Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможный разлив нефти в Черном море грозит ростом числа случаев онкологических заболеваний и тератогенного воздействия на эмбрионы человека, рассказала NEWS.ru кандидат биологических наук, доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова. Последний фактор, по ее словам, может вызвать рождение детей с нарушениями развития. Она отметила, что подобная катастрофа сделает невозможным рыбный промысел в пострадавших районах минимум на год.

Полиароматические углеводороды (ПАУ), содержащиеся в нефти, накапливаются в рыбных жирах. Они оказывают канцерогенное, мутагенное и тератогенное воздействие на человека: провоцирует рост опухолей, меняет генетический аппарат клетки, воздействует на человеческий эмбрион, нарушая развитие будущих детей, — подчеркнула Курбатова.

По ее словам, разлив нефти из-за аварии на танкерах — всегда глобальное, а не региональное событие. Эколог добавила, что углеводороды очень тяжело собирать с водной поверхности.

Есть тысячи способов.. В Китае остатки от рисовой шелухи распыляют, как сорбент, а потом физически собирают нефть. Я даже представить себе не могу, кто этим бы сейчас занимался. Очень сложно ликвидировать последствия. В Кувейте, во время войны, нефть разливалась, в Мексиканском заливе лет десять назад, — рассказала Курбатова.

Она не исключила, что в результате возможного разлива нефти пятно из углеводородов растянется на сотни квадратных километров. По ее словам, в первую очередь может пострадать самый верхний слой морской экосистемы — фитопланктон, так как пленка практически полностью перекрывает доступ квантов света, замедляя фотосинтез, из-за чего живая масса гибнет.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинских морских дронов в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Он находился на якорной стоянке 471.

При этом, в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива с танкера, получившего повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной, нет.