Онколог: доплаты врачам за выявление опухолей спасут от рака многих россиян

https://static.news.ru/photo/17c0d250-dcaa-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Минздрава РФ доплачивать медработникам по тысяче рублей за раннее выявление раковых опухолей повлияет на общую картину заболеваемости в РФ, считает главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев. Специалист добавил, что, учитывая уровень зарплаты и нагрузку в госсекторе медицины, любое дополнительное поощрение будет кстати.

Сама идея таким образом улучшить результаты диспансеризации, на мой взгляд, удачная. Действительно, медику не ставят дополнительных задач, не повышают нагрузку. <...> К сожалению, большинство онкологических заболеваний <...> в России выявляется на поздних стадиях — третьей и четвёртой. В столь запущенном состоянии вариантов лечения уже не так много, — цитирует Пылева портал «Экономика сегодня».

По его словам, предложение Минздрава РФ может спасти от тяжёлой болезни многих россиян, так как при выявлении недуга на ранних этапах развития опухоли повышаются шансы на благоприятный исход.

По официальным данным Минздрава, количество случаев онкологи в РФ увеличивается — в 2019-м медики впервые выявили рак у 640,4 тысячи пациентов, что превышает показатели 2018-го на 2,5% (около 624,7 тысячи).

Общий уровень заболеваемости составляет 436,3 случая на 100 тысяч человек. Самая неблагоприятная ситуация в Архангельской области, самые низкие показатели в Республике Дагестан. В Москве уровень заболеваемости составляет 385,3 на 100 тысяч населения, а в Санкт-Петербурге — 506,5.

Заболевшие онкологией чаще всего уходят из жизни в течение года после диагностики в Чукотском автономном округе (35,4%), Якутии (28,8%) и Хакасии (28,4%). С такими данными Минздрава РФ за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем в число первых по показателю попали такие регионы, как Кемеровская (27,7%) и Тульская (27,4%) области. В свою очередь наименьшая одногодичная летальность страдающих раком наблюдается в Московской области (13,4%), Чечне (15%), Ленинградской области (15,2%), Республике Алтай (16%) и Тюменской области (16,6%). В целом по стране в течение года умирают 21,3% заболевших онкологией. Это меньше, чем в 2018 году (22,2%).

Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что генетика, клеточные мутации и вредные привычки в разной мере могут повлиять на появление и развитие онкологических заболеваний.