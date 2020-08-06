Названы регионы, где заболевшие раком чаще всего умирают в течение года

Заболевшие онкологией чаще всего уходят из жизни в течение года с момента диагностики в Чукотском автономном округе (35,4%), Якутии (28,8%) и Хакасии (28,4%). С такими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.
Вместе с тем в число первых по показателю попали такие регионы, как Кемеровская (27,7%) и Тульская (27,4%) области.
В свою очередь, наименьшая одногодичная летальность страдающих раком наблюдается в Московской области (13,4%), Чечне (15%), Ленинградской области (15,2%), Республике Алтай (16%) и Тюменской области (16,6%).
В целом по стране в течение года умирают 21,3% заболевших онкологией. Это меньше, чем в 2018 году (22,2%).
Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что генетика, клеточные мутации и вредные привычки в разной мере могут повлиять на появление и развитие онкологических заболеваний.
В частности, генетической склонностью к онкологическим заболеваниям можно объяснить только около 15% случаев появления злокачественных новообразований, а курение повышает риски появления нескольких локализаций рака в 30 раз. Серьёзную роль при расчёте рисков появления онкологических заболеваний играет и возраст. Так, после 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций, с которыми иммунитет уже не может справиться.
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