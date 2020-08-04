Главный онколог Минздрава рассказал об основных причинах развития рака

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Генетика, клеточные мутации и вредные привычки в разной мере могут повлиять на появление и развитие онкологических заболеваний, рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

В частности, генетической склонностью к онкологическим заболеваниям можно объяснить только около 15% случаев появления злокачественных новообразований, а курение повышает риски появления нескольких локализаций рака в 30 раз. Алкоголь при этом усугубляет влияние курения.

Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак лёгкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки, — заметил онколог.

Каприн пояснил, что организму, для того чтобы оправиться после того, как человек бросил курить, нужно около десяти лет.

Серьёзную роль при расчёте рисков появления онкологических заболеваний играет и возраст. Так, после 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций, с которыми иммунитет уже не может справиться.

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