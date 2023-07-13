Онколог дал совет, как бросить курить Онколог Нефедов: для отказа от курения следует изменить связанные с привычкой ритуалы

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Для отказа от курения сигарет следует изменить ритуалы, связанные с этой привычкой, сообщил Lenta.ru торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов. По словам специалиста, употребление табака часто ведет к психологической зависимости, однако следует избавляться от подобной привязанности, поскольку она чревата развитием табак-ассоциированных заболеваний, в частности, рака легкого. Самое главное — принять решение бросить курить, подчеркнул врач.

Важно объяснить себе, почему вы отказываетесь от привычки и при каждой тяге уважать свое решение и останавливать себя от курения. Самое сложное время — первые недели отказа. В этот период возникает множество противоречивых мыслей, уговоров и торгов с собой. Напоминайте себе, что в это случае вы размениваетесь своим здоровьем и рискуете жизнью при каждой затяжке, — сказал Нефедов.

Он также отметил, что бросающему курить человеку необходимо заручиться поддержкой близких, с которыми можно поделиться навязчивыми мыслями о курении и желании взять сигарету. Кроме того, медик рекомендовал заниматься дыхательными упражнениями, имитирующими процесс курения, например, дыханием по схеме «3-3-6», при котором человек на три счета делает вдох, на следующие три задерживает дыхание, и на шесть — выдыхает.

По словам Нефедова, в первое время следует избегать различных триггеров, связанных с курением. Например, перестать пить кофе с утра, который часто ранее мог сопровождаться сигаретой, а также прекратить употреблять алкоголь, поскольку это может привести к потере самоконтроля. Вместо этого следует глубоко дышать, отправиться на прогулку или пить воду из трубочки.

Если справиться с тягой самостоятельно не получается, врач порекомендовал обратиться к наркологу, психологу или позвонить на бесплатную горячую линию по отказу от курения.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что в отношении сигарет и других никотиносодержащих продуктов необходимо ввести запрет на их свободную продажу в ночные часы. Он мотивировал это тем, что курение табака является одной из главных причин высокой смертности в России от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт пояснил, что ранее введенный запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 оказался очень эффективным, так как многие люди, лишенные возможности купить спиртное после 23:00, сохранили свое здоровье.