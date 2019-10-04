Сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По его словам, каждый человек рождается со своим биоритмом. Человек может на него повлиять, например, переезжая с место на место.
Если произойдёт сокращение зимы, нам придётся принимать серьёзные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, — считает эксперт.
Он отметил, что изменения особенно сильно скажутся на детях и на людях старшего возраста. Кроме того, он предложил пересмотреть условия труда в стране из-за меняющегося климата, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Онищенко не согласился с рекомендациями экспертов Минздрава о «безопасной» ежедневной порции алкоголя. Он считает, что таких экспертов нужно выгонять из ведомства. При этом он не стал уточнять, как часто, по его мнению, можно употреблять алкогольные напитки.
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