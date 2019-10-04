https://static.news.ru/photo/32d4c0a0-e79c-11e9-aa06-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, каждый человек рождается со своим биоритмом. Человек может на него повлиять, например, переезжая с место на место.

Если произойдёт сокращение зимы, нам придётся принимать серьёзные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, — считает эксперт.

Он отметил, что изменения особенно сильно скажутся на детях и на людях старшего возраста. Кроме того, он предложил пересмотреть условия труда в стране из-за меняющегося климата, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал о том, что Онищенко не согласился с рекомендациями экспертов Минздрава о «безопасной» ежедневной порции алкоголя. Он считает, что таких экспертов нужно выгонять из ведомства. При этом он не стал уточнять, как часто, по его мнению, можно употреблять алкогольные напитки.