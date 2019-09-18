https://static.news.ru/photo/d183b8c4-dac1-11e9-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не согласился с рекомендациями экспертов Минздрава о «безопасной» ежедневной порции алкоголя. Он считает, что таких экспертов нужно выгонять из ведомства.

Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать, — заявил URA.RU Онищенко.

При этом он не стал уточнять, как часто, по его мнению, можно употреблять алкогольные напитки.

Как писал News.ru, по словам экспертов Минздрава, порция алкоголя, употребление которой несёт незначительный риск для здоровья, составляет около 200 мл вина для женщин и около 0,9 литра пива для мужчин в день. При этом они рекомендуют два дня в неделю воздерживаться от спиртного. Специалисты также напомнили, что при управлении автотранспортом, беременности, наличии серьёзных заболеваний и других обстоятельствах употребление алкоголя крайне нежелательно.