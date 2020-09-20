Онищенко рассказал о главном недостатке четырёхдневной рабочей недели

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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против введения в России четырёхдневной рабочей недели. По его словам, в случае внедрения эта инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения.

Это вредно, с одной точки зрения, потому, что мы начнём резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния, — цитирует его РИА Новости.

Причина кроется, по его словам, в недостаточно развитой индустрии отдыха. В России, подчеркнул Онищенко, нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьёй. Многие люди предпочитают оставаться дома и весь день лежать на диване. Депутат также выразил мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть россиян готова работать в режиме четырёхдневной трудовой недели. При этом 69% согласны работать по новому графику с условием сохранения текущего уровня зарплат. Из тех, кто не против четырёхдневки, почти половина (40%) заявила о готовности работать интенсивнее. Не хотят работать по четыре дня в неделю ни при каких условиях только 9%.