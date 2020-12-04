Онищенко рассказал, кому в числе первых нужно привиться от коронавируса

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Людям в возрасте от 18 до 60 лет с эндокринными заболеваниями необходимо в числе первых поставить прививку от коронавируса, так как они находятся в группе риска. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя открытие записи на вакцинацию в Москве.

Прежде всего следовало бы вакцинировать людей старше 60 лет. Но именно эта вакцина разрешена только в диапазоне от 18 до 60. Поэтому распределение первостепенно идёт по профессиональному признаку. Ещё нужно бы добавить людей от 18 до 60, у которых имеются проблемы с эндокринной системой, но не попадающих под учителей, врачей и государственных служащих, — рассказал газете «Взгляд» парламентарий.

Он добавил, что также в группе риска по профессиональному признаку находятся продавцы. При этом депутат отметил, что в данное время государство прежде всего сосредоточено на бюджетной сфере.

Онищенко пояснил, что по мере того, как будет налаживаться производство вакцины от коронавируса, будет расширяться и список тех, кого следует вакцинировать. Следующими в очереди он назвал продавцов и работников транспорта. После того, как будут закончены испытания других вакцин от коронавируса, прививку сможет получить наиболее уязвимая группа населения — люди старшего возраста.

Ранее стало известно, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.

Собянин подчеркнул, что в Москве налажена вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подготовлены склады, рефрижераторы и ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл необходимое обучение.

Накануне президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно, писал NEWS.ru.