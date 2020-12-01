Онищенко: при выявлении бессимптомных носителей необходим опыт КНР

https://static.news.ru/photo/53b362f0-33fd-11eb-a462-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Global Look Press

Опыт Китая по обследованию очагов COVID-19 может помочь России выявлять бессимптомных носителей вируса, заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, необходимо проводить санацию всех очагов заболевания. Именно она позволит выявить бессимптомных носителей COVID-19.

Уже давно надо было утвердить, что есть категория носителей, это уже не больные. Это с точки зрения распространения инфекции социально более опасные, но в заболеваемость они идти не должны, — отметил Онищенко в беседе с «Интерфаксом».

Он также добавил, что бессимптомные носители могут составлять значительную часть среди заболевших.

Медики выявили в Москве за последние сутки 6524 случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В столице также госпитализировали 1376 граждан с подтверждённым COVID-19 в течение 24 часов. К аппаратам ИВЛ подключён 431 гражданин.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут. По его словам, руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.