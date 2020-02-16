https://static.news.ru/photo/b1ed4fc4-50ba-11ea-9d1a-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что школа является тем местом, где учат только хорошему, поэтому она должна задавать детям нравственные ценности.

В связи с этим Онищенко призывает исключить из школьных учебников произведения с нецензурной лексикой и бранью.

Если школа не будет задавать нравственные ориентиры, то человек, не имея стержня, начнет говорить по фене, — отметил он.

Он напомнил тем, кто без ругани и мата не может выразить свои мысли, что в русском языке более 100 тысяч слов, при этом в лексиконе русского человека в среднем всего 5–6 тысяч слов, передаёт URA.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге уволили учителя литературы, который прочитал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». В этом произведении присутствуют бранные слова, и педагог, по предварительным данным, не стал опускать их при чтении. Некоторые ученики сняли происходящее на видео.