Онищенко поддержал идею увеличения выплат за осложнения после прививок
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:26, 30 июля 2021
Геннадий ОнищенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Любое увеличение выплат за осложнения после прививок от коронавируса будет работать на пользу. Об этом «Радио 1» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Он отметил, что инициатива главы Минздрава Михаила Мурашко о пересмотре суммы компенсации является очень хорошей и имеет все шансы быть реализованной.
Раз Мурашко сделал это заявление, я, зная его, могу сказать одно — что это не с кондачка, не импровизация. Значит, эта мера уже обговорена и, наверняка, идёт просчёт. Ведь на это деньги нужны, — пояснил Онищенко.
Ранее глава Минздрава высказался за пересмотр размера компенсации гражданам, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями. Данную выплату могут получить лица, которые в результате вакцинации стали инвалидами. Её размер остаётся неизменным более 20 лет и составляет 10 тысяч рублей.