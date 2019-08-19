https://static.news.ru/photo/1d76b9f4-c26a-11e9-9aef-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддерживает инициативу Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах. Однако он считает, что полностью отобрать телефоны у детей не получится.

Это разумно, потому что сегодня наши дети находятся в зависимости от мобильных телефонов. Это требует определённого ограничения. Пришёл в школу — сдал телефон. На перемене его можно получить, чтобы пообщаться и успокоить маму, — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Онищенко также предлагает запретить постоянное использование мобильников для детей младше 14 лет.

Ранее Минпросвещения России, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос общественного мнения, по результатам которого 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных телефонов учащимися на уроках.

Более половины школьников заявили, что использование сотовых телефонов отвлекает их от учебного процесса и может нанести вред здоровью. С этим утверждением согласны 83–90% опрошенных родителей и педагогов, писал News.ru.