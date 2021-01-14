Онищенко назвал условие применения вакцины Pfizer в России

https://static.news.ru/photo/6c95dc20-5677-11eb-8f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Американская вакцина от коронавируса Pfizer может появиться на российском рынке, если её производитель зарегистрирует препарат в установленном порядке. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Если фирма пожелает, пожалуйста, пусть регистрирует вакцину в установленном порядке, — цитирует его URA.RU.

Парламентарий отметил, что в этом случаев россиянам никто не запретит вакцинироваться этим препаратом. В качестве примера он привёл то, что в отечественных аптеках присутствуют зарубежные вакцины от гриппа.

Тут нет никакого запрета. Это касается не только коронавирусной вакцины, любой, — добавил депутат.

Сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков, в свою очередь отметил, что регистрация вакцины Pfizer в РФ вопрос больше политический. Препарат рано или поздно может быть сертифицирован в нашей стране, если Евросоюз запретит выдачу виз лицам, которые не привиты зарегистрированной на территории сообщества вакциной. В то же время он отметил, что с сертификацией отечественного препарата «Спутник V» в Европе могут возникнуть проблемы.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что ей предлагали привиться от коронавируса вакциной Pfizer в частной израильской клинике, которая находится в медкластере «Сколково». По её словам, это возможно благодаря тому, что клиника работает «по другим законам».

Как писал NEWS.ru, в Росздравнадзоре отметили, что использование клиниками на территории России вакцин, не прошедших государственную регистрацию, незаконно. При этом глава ведомства Алла Самойлова допустила, что в РФ могут появиться иностранные вакцины.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутника V».