ОНФ организовал центры содействия ошибочно мобилизованным

Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

Общероссийский народный фронт (ОНФ) развернул в регионах центры содействия для ошибочно мобилизованных на службу. В региональных отделениях и соцсетях организации принимают обращения по поводу ошибок при частичной мобилизации. Об этом говорится на странице ОНФ «ВКонтакте».

Во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, — сказано в сообщении.

Оставить обращение можно также в группе ОНФ в «Одноклассниках». Из регионов сейчас поступают сообщения о призыве тех, кто не подходит под критерии Минобороны. В Белгородской области власти отменили призыв 75 жителей после того, как получили жалобы от их родственников. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, среди мобилизованных были студенты, а также представители важных для экономики профессий.

В Волгоградской области после публикации в Telegram-канале «Осторожно, новости» отменили призыв 58-летнего директора школы Александра Фальтина. У него нет боевого опыта, так как мужчина окончил военную кафедру, и есть проблемы со здоровьем. Но ему все равно вручили повестку.

В Рузе, по сообщению Telegram-канала Mash, мобилизовали в армию отца пятерых детей, никогда не служившего в армии. Глава Рузского округа позже сообщил, что мужчину вернут домой.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По закону призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. От службы освобождаются многодетные отцы, на иждивении которых находятся четверо и более детей.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил ответственностью главам районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. Он отметил, что частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.