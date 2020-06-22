«Она хотела кремацию на Бали»: найдены предсмертные записки Насти Тропицель

https://static.news.ru/photo/3b438130-b4ac-11ea-9d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nastyatropi

Семья Лебедевых, у которых проживала блогер Настя Тропицель, рассказала о том, что девушка предчувствовала свою смерть. У них даже были разговоры о кремации.

Андрея и Анастасии Лебедевы после смерти блогера нашли её блокнот про новую жизнь. В нём говорилось о реинкарнации.

У нас был разговор об этом, она говорила так: «Я бы точно не хотела, чтобы меня ели черви». Она не хотела вернуться в Россию и быть закопанной. Она хотела другого. Хотела кремацию на Бали, чтобы её прах развеяли над океаном. Хочется, чтобы её желание сбылось, — отметила семейная пара.

По их словам, родители девушки хотят увезти тело дочери в грузовом отсеке самолёта. Тропицель, скорее всего, похоронят в России.

Влюблённые добавили, что молодой человек Насти был против того, чтобы она садилась за руль. Однако она его не послушалась, пишет KP.ru.

Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе, и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьей. Она позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя.

Как писал NEWS.ru, очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Бали на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись и мотоцикл блогера врезался в бордюр.