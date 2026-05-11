День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 21:30

Он не болеет мучнистой росой, его не ест тля: цветок с внешностью экзота и характером сорняка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы мечтаете о цветке, который украсит дачу без хлопот, присмотритесь к пенстемону — растению с внешностью экзота и характером сорняка.

Его главные плюсы: фантастическая засухоустойчивость, морозостойкость до -30 градусов без укрытия, полное равнодушие к бедным почвам и устойчивость к ветрам. Его цветение похоже на языки пламени или стайку разноцветных колокольчиков, собранных в метелки на высоких прямостоячих стеблях высотой до 90 см.

Палитра поражает: классические красные и малиновые, а также розовые, сиреневые, синие и даже желтые оттенки. Пенстемон цветет непрерывно с июня по сентябрь, если вовремя удалять увядшие соцветия. Он не болеет мучнистой росой, его не ест тля, а слизни обходят стороной.

Посадите его на самом солнечном месте с хорошим дренажем, и до самой осени вы будете срезать эти нежные трубчатые букеты, которые стоят в вазе больше недели. А главное — он сам себя обслуживает: никаких подкормок, укрытий и частых поливов.

Ранее был назван кустарник, который цветет 30 лет, пахнет жасмином и земляникой.

Проверено редакцией
Читайте также
Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных
Общество
Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных
Курганский бизнесмен решил «захватить» BURBERRY
Общество
Курганский бизнесмен решил «захватить» BURBERRY
Розы в саду: лучшие соседи, защита от нематод и идеи клумб с петуниями
Семья и жизнь
Розы в саду: лучшие соседи, защита от нематод и идеи клумб с петуниями
Один бутон раскрывается в кружевную розочку до 5 см. Махровая красавица для тенистых уголков и весеннего настроения
Общество
Один бутон раскрывается в кружевную розочку до 5 см. Махровая красавица для тенистых уголков и весеннего настроения
Сеется прямо в грунт за 5 минут, а цветет как тысячи маленьких ромашек с сиреневым отливом
Общество
Сеется прямо в грунт за 5 минут, а цветет как тысячи маленьких ромашек с сиреневым отливом
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому Католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
В Финляндии расправились с художницей из России
Анжелика Варум прилетела к дочери в США и сделала загадочное фото
Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией
Российский посол сорвал овации в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО
НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака
Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026
Снежные бури атаковали Урал: ураган 11 мая, когда закончится непогода, чего ждать
Союзники отказали Украине в одном вопросе, боясь за безопасность
Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных
В США рассказали о состоянии заразившегося хантавирусом американца
Фицо привез в Москву сенсацию, новые правила для арендаторов: что дальше
Стало известно, куда ринулись российские жрицы любви после обстрелов Дубая
«Час сидел — рыдал»: Песков поделился эмоциями от ледового шоу Навки
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.