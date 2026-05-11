Он не болеет мучнистой росой, его не ест тля: цветок с внешностью экзота и характером сорняка

Если вы мечтаете о цветке, который украсит дачу без хлопот, присмотритесь к пенстемону — растению с внешностью экзота и характером сорняка.

Его главные плюсы: фантастическая засухоустойчивость, морозостойкость до -30 градусов без укрытия, полное равнодушие к бедным почвам и устойчивость к ветрам. Его цветение похоже на языки пламени или стайку разноцветных колокольчиков, собранных в метелки на высоких прямостоячих стеблях высотой до 90 см.

Палитра поражает: классические красные и малиновые, а также розовые, сиреневые, синие и даже желтые оттенки. Пенстемон цветет непрерывно с июня по сентябрь, если вовремя удалять увядшие соцветия. Он не болеет мучнистой росой, его не ест тля, а слизни обходят стороной.

Посадите его на самом солнечном месте с хорошим дренажем, и до самой осени вы будете срезать эти нежные трубчатые букеты, которые стоят в вазе больше недели. А главное — он сам себя обслуживает: никаких подкормок, укрытий и частых поливов.

