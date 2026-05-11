Сеется прямо в грунт за 5 минут, а цветет как тысячи маленьких ромашек с сиреневым отливом

Брахикома — это растение с внешностью нежной маргаритки и характером сорняка. Она цветет с середины июня и до самых заморозков в октябре, причем без вашего вмешательства: не требует прищипок, подкормок и обрезки.

Ее цветение похоже на россыпь тысяч маленьких звездочек или миниатюрных ромашек диаметром 3-4 см. Язычки соцветий бывают синими, фиолетовыми, розовыми, белыми и сиреневыми с контрастным глазком в центре.

Для дачи брахикома хороша своей невероятной неприхотливостью: она растет на любой почве, выдерживает полуденную жару и кратковременную засуху, не болеет даже в сырое лето и абсолютно не интересует тлю со слизнями.

Посадите семена прямо в открытый грунт в мае, даже не закапывая — просто рассыпьте по поверхности и слегка присыпьте песком. Через 8 недель вы получите такой ковер из цветов-звездочек, что каждый гость будет вас расспрашивать о названии.

