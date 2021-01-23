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Омбудсмен выясняет подробности задержания подростка на акции в Москве

14:28, 23 января 2021 148
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская выясняет обстоятельства задержания несовершеннолетнего мальчика во время несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.

Уже разбираюсь, выясняю подробности, — рассказала РИА Новости Ярославская.

Ранее видео задержания ребёнка появилось в Сети.

Сторонники Навального призвали провести 23 января несанкционированные акции по всей России. В МВД предупредили россиян об ответственности за участие в призывах. Несанкционированные акции расцениваются как угроза общественному порядку. Они будут немедленно пресекаться, отметили в ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, в столице задержали Олега Степанова, который координирует работу московского штаба Алексея Навального. Его увезли в ОВД «Даниловский».

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