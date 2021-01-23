Задержан координатор штаба Навального в Москве

https://static.news.ru/photo/4140606a-5d5f-11eb-a439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Степанов/twitter.com

В столице задержали Олега Степанова, который координирует работу московского штаба оппозиционера и блогера Алексей Навального. Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

В Москве задержали координатора нашего штаба Олега Степанова, — сказано в сообщении.

Степанова везут в ОВД «Даниловский».

Доследственная проверка действий руководителей региональных штабов Навального проводится по инициативе МВД из-за того, что они, по данным ведомства, призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января.

ФСИН объявила блогера в розыск 29 декабря 2020 года из-за нарушений обязательств приговора по так называемому делу «Ив Роше». 18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными. Навальный сейчас находится в спецблоке «Матросской Тишины».



После ареста блогера в Сети появились призывы организовать массовую акцию в его поддержку. Все, кто призывал выйти на митинг, уже получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

Как сообщал NEWS.ru, столичные правоохранительные органы усилили меры безопасности на Пушкинской площади в центре Москвы на фоне готовящихся 23 января несанкционированных акций протеста в городе.