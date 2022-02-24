Омбудсмен рассказала об эвакуированной из Донбасса пенсионерке

Из Донбасса в Рязанскую область эвакуировали пенсионерку с четырьмя внуками, младшему из них всего полтора года, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Отец детей находится в военном госпитале с тяжёлым ранением, а мать — медработник, пишет «МК в Рязани».

На мой вопрос, чем я могу им помочь сейчас, Людмила Борисовна смутилась и, извиняясь за спешность при сборах, попросила кое-какую одежду для старших внуков. «Чтобы они могли в школу ходить. А для меня ничего не надо, обойдусь», — рассказала Евдокимова.

Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.

Обстановка в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который вместе с коллегой Андреем Турчаком сейчас находится в Донбассе, рассказал, что многие жители идут записываться в народное ополчение. Он также добавил, что местные беженцы надеются поскорее вернуться в «свободную» Донецкую Народную Республику.