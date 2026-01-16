Оливье отдыхает! Собираю салат-цилиндр с лососем и авокадо — красиво и очень сытно

Оливье отдыхает! Собираю салат-цилиндр с лососем и авокадо — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или особенного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: слои нежного отварного картофеля, слабосолёного лосося, сливочного авокадо и ароматного укропа, пропитанные лёгкой заправкой. Этот салат — настоящее произведение кулинарного искусства в разрезе: яркое, сытное и очень эффектное.

Для приготовления вам понадобится: 250 г слабосолёного лосося, 3 отварные картофелины, 2 отварных яйца, 1 спелый авокадо, пучок укропа, 150 г сметаны, 1 ст.л. лимонного сока, соль, перец. Для сборки понадобится пищевая плёнка и круглая форма (например, обрезанная пластиковая бутылка или кулинарное кольцо диаметром 10-12 см). Натрите картофель и яйца на крупной тёрке отдельно. Авокадо разомните вилкой, смешав с лимонным соком. Лосось нарежьте мелким кубиком. Укроп мелко порубите. Внутри формы, выстланной плёнкой, выкладывайте слои в такой последовательности: картофель (немного посолить), сметана, укроп, лосось, яйца, сметана, авокадо. Каждый слой аккуратно утрамбовывайте. Уберите салат в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей переверните форму на тарелку и снимите плёнку. Украсьте веточкой укропа и долькой лимона.

