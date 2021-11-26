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Ольга Ростропович попала в больницу

10:55, 28 ноября 2021
Ольга Ростропович попала в больницу Ольга Ростропович Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Ольга Ростропович госпитализирована в одну из московских больниц. Дочь известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской упала дома. При падении женщина потеряла сознание и повредила пальцы на руках, сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас Ростропович находится в отделении кардиологии из-за повышенного давления.

Ростропович возглавляет Фонд культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича, который поддерживает молодых исполнителей. В 2009 году она стала помощником художественного руководителя Центра оперного пения Г. П. Вишневской, а в 2011-м возглавила коллектив центра.

Ранее сообщалось о госпитализации супруга телеведущей, основательницы юмористической программы «Аншлаг» Регины Дубовицкой. 84-летний доктор физико-математических наук Юрий Айвазян поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной стали проблемы с сердцем.

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