Олег Навальный не явился на заседание суда по замене условного срока

Брат Алексея Навального Олег не явился в Люблинский суд Москвы на заседание, на котором решается вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как сообщает РИА Новости, 4 сентября Олег Навальный вылетел из России на Кипр и не вернулся.

Навальный был извещён надлежащим образом, однако не явился. Суд постановил продолжить рассмотрение представления в отсутствие Навального, — сказал судья Владимир Кузнецов.

Ранее МВД РФ объявило Олега Навального в федеральный розыск. Адвокат подозреваемого сообщил, что причиной объявления в розыск стал тот факт, что родственник оппозиционера не являлся отмечаться во ФСИН после приговора.

До этого Люблинский суд Москвы получил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному условного наказания на реальное по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Адвокат Навального Никас Параскевов отметил, что пока не знакомился с ходатайством и не знает его мотивов.

Согласно позиции федеральных ведомств, из-за призывов Олега Навального люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты.